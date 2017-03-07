البدري يطلب التعاقد مع خليفة مروان محسن

الأهلي يسعى لتعزيز خط الهجوم

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، لتعويض الغياب الطويل لمروان محسن .

ويرغب حسام البدري في ضم مهاجم جديد لخلافة مروان محسن في قيادة هجوم الفريق، خاصة في عدم إقتناعه حتى الأن بقدرات الإيفواري كوليبالي .

البدري يطالب بمهاجم جديد

وطالب مدرب الأحمر من لجنة الكرة بضرورة ضم مهاجم جديد في الصيف المقبل، في ظل غياب مروان موسم عن مباريات الموسم الحالي ومباريات الفريق ببطولة أفريقيا .

ويحتاج مروان محسن لفترة طويلة تصل إلى تسعة أشهر من أجل العودة صفوف الفريق الأحمر .