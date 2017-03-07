بالفيديو..سيف زاهر: عمرو مرعي في الأهلي أو الزمالك خلال ساعات

سيف زاهر يكشف عن اقتراب مهاجم إنبي من القطبين

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقتراب اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي إنبي من الإنتقال للقطبين .

وأكد سيف زاهر في برنامجه “خاص مع سيف” عبر فضائية أون سبورت أن غمرو مرعي مهاجم إنبي على أبواب الإنتقال إلى النادي الأهلي أو الزمالك خلال الساعات المقبلة .

واوضح عضو الجبلاية أن قطبي الكرة المصرية فتح باب المفاوضات مع مهاجم الفريق البترولي لضمه في الصيف .

سيف زاهر: عمرو مرعي مطلوب في منتخب المحليين

أن عمرو مرعي سينضم لصفوف منتخب المحليين، حيث يرغب هاني رمزي المدير الفني للمنتخب في ضمه حال عدم انضمامه للمنتخب الأول .