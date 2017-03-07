التشكيل الرسمي لقمة أرسنال وبايرن ميونيخ

فينجر يعلن تشكيلة أرسنال لمباراة بايرن ميونيخ

كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، في مباراة إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا .

وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: هيكتور بيلليرين، كوسينلي، موصطافي، مونريال

خط الوسط: تشاكا، رامسي، تشامبرلين، والكوت

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، داني ويلباك

تشكيلة بايرن ميونيخ لمباراة أرسنال

في حين، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ عن تشكيلة الفريق البافاري والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ماريتينيز، هوميلس، رافينيا، دافيد ألابا

خط الوسط: تشابي ألونسو، فيدال، تياجو، روبين، ربييري

خط الهجوم: ليفاندوفسكي