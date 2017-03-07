ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب نظيره فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء .

وأكد بايرن ميونيخ تفوقه على حساب أرسنال، بعدما حقق فوزاً كبيراً بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال .

بايرن ميونيخ يضرب أرسنال بخماسية جديدة

وتقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق ثيو والكوت في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف .

وفي الشوط الثاني، كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه وأحرز خمسة أهداف عن طريق كل من، ليفاندوفيسكي وروبن ودوجلاس كوستا وفيدال “هدفين” في الدقائق 55 و 68 و 78 و 80 و 85 ، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ 5 – 1 .

وتأهل البايرن بمجموع المباراتين 10 – 3، بفضل فوزه في مباراة الذهاب 5 – 2 .