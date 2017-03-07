بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء 7 – 3 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ اليوم

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب الإمارات.

وتنطلق مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

ويدخل أرسنال الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور مباراة الليلة وهو يبحث عن المهمة المستحيلة، حيث تعد بات خارج دوري الأبطال بنسبة تتخطى الـ90 % بعد الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب .

وسقط فريق أرسنال في فخ الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا .

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ويسعى أرسنال لتحقيق نتيجة كبيرة على الأقل بفوز معنوي مع صعوبة تعويض الهزيمة في مباراة الذهاب والتأهل لدور الثمانية بالبطولة .

ويأمل الفريق اللندني في إسقاط عملاق بافاريا وتحقيق فوز كبير على ملعبه من أجل مصالحة جماهيره في ملعب الإمارات .

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ويسعى الفرنسي أرسين فينجر لتعويض الهزيمة السابقة للفريق في الدوري أمام ليفربول ومصالحة الجماهير الغاضبة والتي تطالب برحيله عن القيادة الفنية للمدفعجية .

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في حين، يدخل بايرن ميونيخ مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد ضمان التأهل بشكل كبير عقب فوزه الساحق في لقاء الذهاب .

وصرح عدد كبير من لاعبي البايرن بقدومه إلى إنجلترا من اجل تحقيق فوز جديد على حساب أرسنال وتأكيد أحقية التاهل للدور المقبل .

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونيخ

تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .