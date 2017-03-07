ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة نابولي وريال مدريد

ريال مدريد يخطف بطاقة العبور لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

خطف فريق ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب نظيره نابولي الإيطالي الليلة .

وحقق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت في ملعب السان باولو .

وتقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق لاعبه ميرتينز في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي 1 – 0 .

ريال مدريد يقلب الطاولة على نابولي في السان باولو

وفي الشوط الثاني، كشر الريال عن أنيابه ونجح في إحراز متتاليين عن طريق مدافعه المبدع سيرجيو راموس في الدقيقتين 51 و 57 ، ثم أحرز موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد 3 – 1 .

وتأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي بدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 6 – 2، بفضل فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف .