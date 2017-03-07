بث مباشر مشاهدة مباراة نابولي وريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 – 3 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة نابولي وريال مدريد اليوم

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب سان باولو .

وتنطلق مباراة نابولي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم متفوقاً بفوزه في مباراة الذهاب في السنتياجو بيرنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يحتاج للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف للتأهل .

ويسعى لريال مدريد للعودة إلى العاصمة مدريد بأقل الخساير وببطاقة التأهل لدور الثمانية بالشامبيونزليج، والخروج من ملعب الجحيم في سان باولو بالتأهل .

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ويسعى الريال لمواصلة الإنتصارات بعدما استعادة توازنه في الجولة الماضية بالليجا الإسباني بالفوز برباعية على إيبار .

وفقد ريال مدريد صدارة الليجا بعد خسارته من فالنسيا والتعادل مع لاس بالماس مؤخراً في الدوري الإسباني .

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ويدخل الفريق الملكي مباراة الليلة مدججاً بكتيبة من نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الويلزي جاريث والمتألق كريم بنزيما .

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في حين، يدخل نابولي مباراة الليلة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور في ملعب الجحيم بسان باولو، حيث يسعى لتحقيق المهمة الصعبة بالفوز على الريال بهدفين على الأقل لإدراك التعادل مع نتيجة الذهاب .

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وريال مدريد

تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباراة نابولي وريال مدريد بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .