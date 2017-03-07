اخبار الاهلى

أحمد حسن يفتح النار على رئيس الزمالك

كتب وليد مجدي
- 7 مارس، 2017 7:14 م
20,249
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العميد يشن هجوم ناري على مرتضى منصور

فتح العميد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق النار على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في ظل الأزمة المشتعلة بينهما مؤخراً .

وأكد العميد أن ريس الزمالك مرتضى منصور يحتمي في الحصانة كونه عضو مجلس شعب، ولكنه لن يتنازل عن الحصول عن حقه.

وأوضح العميد أن لن يترك حقه في قضاياه مع مرتضى منصور، إلا إذا كان للدولة رأي أخر، مشدداً على أن إعتذاره شرط إنهاء الازمة والعفو عنه .

أحمد حسن: لا أخشى ألاعيب مرتضى ولن أترك حقي

وعبر الصقر عن عدة خوفه من ألاعيب مرتضى وقضاياه الملفقة، حيث أنه رجل صعيدي لن يتهاون في الحصول على حقه .

وأبدى احمد حسن تعجبه من تصريحات مرتضى عن أن بلاغه ضده كاذب قائلاً:” مرتضى بيكذب النيابة وبيقول أن بلاغي كاذب والدولة تتجاهل وصفه لها بالعبيطة “.

ووجه نجم الفراعنة الشكر لرئيس القلعة البيضاء على ترويجه لمشاريعه قائلا:” أحب أشكر مرتضى منصور على ترويجه لمشروعات والحديث عنها، وجاهز لسداد أي مستحقات للدولة، وعلى مرتضى أن يدفع هو الأخر مستحقات الدولة “.

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