محمود طاهر يساند الأهلي في المران قبل مباراته أمام بيدفيست

محمود طاهر يظهر في ملعب التتش

تواجد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الثلاثاء في ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وحرص محمود طاهر على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وحاول طاهر دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل مباراته الهامة في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب محمود طاهر اللاعبين والجهاز الفني للفريق بالتركيز وبذل أقصى جهودهم من أجل العودة مرة أخرى على منصات التتويج الإفريقية وخطف لقب دوري أبطال إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية مرة أخرى.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق بيدفيست يوم السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.