الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في غياب نيدفيد والحناوي وعودة توفيق

نيدفيد يغيب عن مران الأهلي وأكرم توفيق يظهر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته النهائية بقيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق اليوم للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست.

وشهد مران الفريق اليوم الذي أقيم في ملعب التتش غياب كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي في الوقت الذي عاد فيه أكرم توفيق لاعب الوسط المدافع للمران الجماعي بشكل طبيعي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت غياب الثنائي عن مران الأهلي بسبب انضمامهما لصفوف منتخب الشباب الذي شارك في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا في زامبيا.

وودع المنتخب الوطني البطولة بشكل سريع للغاية من دور المجموعات بعدما تعادل مع فريق مالي وغينيا ويخسر من زامبيا.

في نفس السياق تغيب فوزي الحناوي لاعب الفريق الصاعد عن المران الجماعي للأهلي اليوم.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق بيدفيست يوم السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.