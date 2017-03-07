البدري يشرح نقاط القوة والضعف لبيدفيست أمام لاعبي الأهلي قبل المران

محاضرة خاصة للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست بدوري أبطال إفريقيا.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قد فضل منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من المران أمس عقب المباراة الودية الأخيرة التي خاضها الأهلي أمام ديروط يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويعقد حسام البدري اليوم قبل انطلاق مران الفريق محاضرة مع لاعبي الفريق من أجل شرح نقاط القوة والضعف الخاصة بفريق بيدفيست عن طريق شرائط الفيديو.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد حصل في وقت سابق على خمس تسجيلات لمباريات مختلفة لفريق بيدفيست عن طريق السفارة المصرية بجنوب إفريقيا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وأكد البدري في تصريحات صحفية سابقة ان فريق بيدفيست منافس قوي وأن مواجهته ستكون صعبة إلا أنه يثق في قدرات لاعبيه.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق بيدفيست يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.