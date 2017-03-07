ياسر أيوب يوجه بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

ياسر أيوب: تذاكر مباراة بيدفيست للجميع

وجه ياسر أيوب مدري قطاع الإعلام بالنادي الأهلي بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة الفريق الهامة والمرتقبة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت شائعات كبيرة تؤكد اقتصار الدعوات والتذاكر الخاصة بمباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي على أعضاء النادي فقط.

وأكد ياسر أيوب أن الأمر غير صحيح بالمرة وأن كل ما تردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق ومجرد شائعات.

وشدد أيوب على أن تذاكر مباراة الأهلي ستكون مطروحة للجميع للأعضاء والجماهير وليس الأعضاء فقط.

وأوضح مدير الإعلام بالأحمر أن تذاكر مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي سيتم طرحها وتسليمها للجماهير من خلال قاعدة البيانات والتذاكر مجانًا.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.