أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم المقاصة

الزمالك يستهدف التعاقد مع هشام محمد

يخطط نادي الزمالك للتعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في الصيف المقبل.

وظهر اللاعب بشكل مميز مع فريقه الفيومي هذ الموسم حيث شارك اللاعب في معظم مبارياته ، وأصبح واحدا من أهم اللاعبين في الدوري المصري.

وانضم هشام محمد لقائمة معسكر منتخب مصر للمحليين الذين اختارهم المدير الفني هاني رمزي للدخول في معسكر مغلق في الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأبيض أن الجهاز الفني للفريق يرغب في تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع اللاعب الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في خط الوسط في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من العلاقة الغير جيدة بين رئيس الزمالك مرتضى منصور ورئيس مصر المقاصة محمد عبد السلام إلا أن النادي الأبيض متسمك بالحصول على خدمات اللاعب.