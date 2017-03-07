بالفيديو.. أيوب: أحمد الشيخ سيعود للأهلي

أيوب: من المنطق عودة الشيخ إلى الأهلي

أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن أحمد الشيخ لاعب الفريق والمعار إلى مصر المقاصة هذا الموسم سيعود للقلعة الحمراء بعد نهاية إعارته.

وظهر الشيخ بشكل لافت مع المقاصة هذا الموسم ، حيث يحتل اللاعب صدارة ترتيب هدافين الدوري برصيد 11 هدف.

وقال أيوب في تصريحات إذاعية ببرنامج “من الأخر” والذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” : “من المنطق عودة أحمد الشيخ إلى الأهلي نهاية مدة الإعارة وذلك بعدما لقت الأنظار إليه بشدة”.

وأضاف “أحمد الشيخ شارك في مباريات كثيرة هذا الموسم مع المقاصة ، ويتصدر قائمة الهدافين ومن الطبيعي عودته للفريق مجددا دون تجدد الإعارة”.

وعن مفاوضات الأهلي مع محمود علاء لاعب وادي دجلة قال أيوب “تركيزنا غير منصب الأن على التفكير في الصفقات وهناك وقت للتفكير في هذا الأمر لأننا الفريق يدخل على مرحلة حساسة في الموسم ويسعى للفوز بالألقاب”.