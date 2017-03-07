بالفيديو.. أيوب: بيدفيست منافس من العيار الثقيل ونتطلع للتتويج بلقب بطولة أفريقيا

أيوب: مواجهة بيدفيست هامة

أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مواجهة فريقه المقبلة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي ضيفه بيدفيست السبت المقبل في افتتاح المارد الأحمر مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وقال أيوب في تصريحات إذاعية ببرنامج “من الأخر” والذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” :”الفريق داخل على محطة مهمة للغاية وبطولة أفريقيا كبيرة وهي بطولة مفضلة لدينا ونتطلع للتتويج بها ووضعها في دولاب القعلة الحمراء من جديد بعد غياب منذ 2013″.

وأضاف “نواجه منافس من العيار الثقيل وشاهدنا له مباريات كثيرة واتضح لنا من خلال الفيديوهات امتلاكة لمجموعة مميزة من اللاعبين ، كما أنه حقق نتائج رائعة في بطولة الدوري المحلي في جنوب أفريقيا”.

وأتم حديثه “فريق مثل بيدفيست من الصعب أن تلتقي به في هذا الدور ، لأنه فريق قوي ، ولكننا سنتعد له جيدا وسندخل في معسكر مغلق غداً وذلك من أجل زيادة التركيز وإلقاء المحاضرات على اللاعبين على أهم نقاط القوة والضعف وهو أمر هام للغاية في هذا التوقيت”.