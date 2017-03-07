تقارير تونسية: الأهلي يوافق على رحيل معلول بشرط.!

معلول يرحل عن الأهلي

كشف تقارير صحفية تونسية بأن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في الصيف المقبل واضعا شرطا واحدا لرحيل اللاعب.

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب التونسي قادما من الصفاقسي التونسي في الصيف الماضي ، لكنه أبدى رغبته في أكثر من مرة في العودة إلى تونس لظروف أسرية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الشروق” التونسية فإن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع حسام البدري المدير الفني واتفقا على رحيل معلول في الصيف المقبل مقابل 7 مليون دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي نجح في التعاقد مع أيمن أشرف ظهير سموحة ليعوض رحيل معلول عن الفريق.