اتحاد الكرة يفاضل بين ثلاثة مدربين لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي

جلال وحسن وميدو ابرز المرشحين لتدريب المنتخب الأوليمبي

يفاضل اتحاد الكرة بين ثلاثة مدربين لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة وذلك استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد في طوكيو 2020.

واستقر اتحاد الكرة على ثلاثة مدربين للمفاضلة بينهم وهم إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة ، وأحمد حسام “ميدو” مدرب وادي دجلة ، وحسام حسن المدير الفني للمصري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي خلال الأيام المقبلة والتشكيل الكامل للجهاز الذي سيخلف معتمد جمال مدرب منتخب الشباب والذي وجه له اتحاد الكرة الشكر عقب إخفاق شباب الفراعنة في التأهل لكأس العالم المقبل بكوريا وخروجه من الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا.