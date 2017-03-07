أخبار الأهلي اليوم.. البدري يجهز نيدفيد نفسيا قبل مواجهة بيدفيست

البدري يعقد جلسة خاصة مع نيدفيد

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيداة حسام البدري جسلة خاصة مع كريم نيدفيد لاعب الفريق وذلك قبل انطلاق مران اليوم.

ويعود الأهلي للتدريبات عصر اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة قبل الدخول في معسكر مغلق غداً لمدة 3 أيام حتى موعد مباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست.

ويواجه الأهلي بيدفيست الجنوب أفريقي السبت المقبل على ستاد “السلام” في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيعقد البدري جلسة خاصة مع نيدفيد يستهدف خلالها إخراج اللاعب من الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها عقب خروج منتخب مصر للشباب من بطولة أمم أفريقيا من الدور الأول وفشله في التأهل لكأس العالم للشباب.