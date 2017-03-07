أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يستقر على خطة مواجهة رينجرز

رفعت وباولو وتوفيق أبرز الأسماء المتوقع الدفع بها أمام رينجرز

استقر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الخطة التي سيخوض بها مواجهته المقبلة أمام رينجرز النيجيري.

ويواجه الزمالك ضيفه رينجرز الأحد المقبل في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر حلمي على خطة فريقه لهذه المباراة ، حيث سيدفع بأحمد توفيق في خط الوسط بدلا للمصاب معروف يوسف.

كما يدرس حلمي وبقوة الدفع بالثنائي أحمد رفعت وحسام سلامة “باولو” في خط الهجوم بديلا لثدلثنائي الاخر ستانلي وباسم مرسي.

ويرغب حلمي في الدفع بهذا الثنائي في خط الهجوم نظرا لتراجع مستوى ستانلي وباسم في الفترة الأخيرة.