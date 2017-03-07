أخبار الأهلي اليوم.. البدري يستقر على الإطاحة بهذا الثلاثي من الأهلي

مسعد وباسم وأكرم يرحلون عن الأهلي

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإطاحة بثلاثة لاعبين من الفريق في الموسم المقبل.

وجاء استقرار البدري على رحيل كلا من الحارس مسعد عوض ، والظهير الأيمن باسم علي ، ولاعب الوسط الشاب أكرم توفيق.

ويأتي استقرار البدري على رحيل هذا الثلاثي لصعوبة حصولهم على فرصة حقيقية في ظل وجود اكثر من لاعب في كل مركز بالإضافة لعدم قناعاته بقدراتهم.

واستقر البدري على بيع مسعد عوض وباسم علي بسكل نهائي بينما يتم إعارة أكرم توفيق لمدة موسم من أجل الاحتكاك القوي واكتساب المزيد من الخبرات.

الجدير بالذكر أن الثلاثي لم يحظى بثقة الجهاز الفني للفريق في مبارياته هذا الموسم.