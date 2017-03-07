BBC يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام نابولي

يخوض ريال مدريد اختبارا قويا مساء اليوم وذلك عندما يحل ضيفا على نابولي في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي هذا اللقاء بأسبقية نتيجة مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة للعبور للدور المقبل ، أو الخسارة بفارق هدف.

واستعاد ريال مدريد خدمات نجمه كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة إيبار في الليجا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لهذه المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – راموس – مارسيلو

خط الوسط : كروس – كاسيميرو – مودريتش

خط الهجوم : بيل – بنزيمة – كريستيانو رونالدو.