ماذا قال طارق سليمان عن مواجهة بيدفيست في دوري أبطال أفريقيا؟

سليمان: مواجهة بيدفيست هامة وصعبة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة وأهمية مباراة الفريق الأحمر المقبلة امام بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي ضيفه بيدفيست السبت المقبل على ستاد السلام في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية “مواجهة بيدفيست صعبة وهامة لأننا سنواجه الفريق الذي يحتل المركز الأول في الدوري المحلي بجنوب أفريقيا”.

وأضاف “الجهاز الفني درس الفريق بالفيديو من خلال مشاهدته للكثير من مبارياته الأخيرة ووضع يده على نقاط القوة والضعف فيه”.

وأتم حديثه “نتيجة مباراة الذهاب لن تحسم التأهل للدور المجموعات لأن هناك مباراة عودة في جنوب أفريقيا ونسعى للعبور لدور المجموعات من البطولة.