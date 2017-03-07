صورة.. رمضان صبحي ضمن أفضل 5 لاعبين شباب في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع

اختيار رمضان صبحي ضمن قائمة الأفضل في أوروبا تحت 21 عام

اختير المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين شباب في الدوريات الأوروبية التي شاركت مع فرقها هذا الأسبوع.

وقدم رمضان مستوى مميز مع فريقه في المباراة السابقة أمام ميدلزبره والتي انتهت بفوز ستوك سيتي بهدفين دون مقابل حيث شارك طولل ال90 دقيقة وحركته العارضة من هدف محقق ، كما تلاعب بلاعبي الخصم في أكثر من مناسبة.

واختار موقع “هو سكورد” الفرعون المصري ضمن أفضل 5 لاعبين شباب تحت 21 عام حيث حل في المركز الخامس بنسة 8.55 من 10.

وحصل عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند على المركز الأول بنسبة 9.17 ، بينما جاء كيلان مبابي لاعب موناكو الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 8.98 ، بينما جاء كريستيان بيرسيتش لاعب دورتموند في المركز الثالث بنسبة 8.81 ، وبير جابريل في المركز الرابع 8.66 ، ورمضان صبحي في المركز الخامس بنسبة 8.55.