أخبار الأهلي اليوم.. الشناوي: مواجهة ديفيست صعبة والدوري لا يزال في الملعب

الشناوي: بيدفيست فريق قوي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام بيدفيست في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي السبت المقبل في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال الشناوي قال الشناوي :”مواجهة بيدفيست في غاية الصعوبة ، لأننا سنواجه منافسا قويا يوجد مجموعة مميزة من اللاعبين”.

الشناوي: سنقاتل للحفاظ على لقب الدوري

وأضاف “سنبدء في الاستعداد للمباراة والتحضير جيدا لها لأننا نرغب في إسعاد الجماهير”.

وعن حسم الأهلي لبطولة الدوري قال “الدوري لا يزال في الملعب فهناك 14 جولة متبقية والفارق ليس كبيرا بيننا وبين المنافسين ، وسنقاتل لكي نحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي”.