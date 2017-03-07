تقرير – ريال مدريد يسعى لتكرار سيناريو 88 أمام نابولي

ساعات قليلة تفصل عُشاق كرة القدم عن عودة البطولة الأقوى أوروبيًا، حيث دوري أبطال أوروبا، والذي يعود في طوّر إياب دور الـ16 من البطولة.

وسيستضيف اليوم نادي نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب سان باولو؛ لخوض لقاء الإياب في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كان نابولي قد خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ما يعني أنه مطالب بالفوز بهدفين دون رد من أجل العبور لربع نهائي البطولة.

ويدخل نابولي لقاء العودة مُدججًا بسلاح الأرض والجمهور فلا شكَّ أنَّ سان باولو سيكون “كالجحيم” بالنسبة للخصم ريال مدريد على حد وصف جماهير النادي الإيطالي.

وعن ذلك، عنونت صحيفة “ماركا” الإسبانية في صحيفتها صباح اليوم عن اللقاء، إذ استرجعت الذاكرة إلى ما قبل 30 عامًا والزيارة الوحيدة التي قام بها ريال مدريد إلى ملعب سان باولو معقل الفريق الجنوبي.

السيناريو مشابهه للغاية، ريال مدريد واجه نابولي في موسم 1987-1988، لقاء الذهاب كان في سانتيجو برنابيو وانتهى بهدفين نظيفين عن طريق ميتشل وتندييو، قبل أن يلعبا لقاء العودة في سان باولو وسط حشود الجماهير الآمالة في تحقيق الفوز.

نابولي بدأ لقاء العودة وقتها بسيناريو مجنون أشعل به المدرجات، بعد أن نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق جيوفاني فرانسيني، لتشتعل المدرجات فرحًا ويمتلئ الملعب بزئير جمهور نابولي.

لكن وقبل نهاية الشوط الأول أخمد إيميليتو بوتراجينيو نيران 84 ألف مُتفرج في سان باولو وذلك حين سجل هدفًا لفريقه ريال مدريد.

تلك المباراة انتهت بالتعادل 1-1 وعبر ريال مدريد في ليلةٍ لا شك كانت تحمل الكثير من الرعب للنادي الملكي في ملعبٍ صعبٍ للغاية.

ويسعى ريال مدريد لتكرار هذه اللحظات المثيرة حينما يتواجهه غدًا، خاصًة وأنه قد أعد كتيبتهم الكاملة، بعد أن أعلن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن قائمته والتي تضم كلًا من يلور نافاس، كيكو كاسيا، وروبين يانيز في حراسة المرمى.

أما خط الدفاع فشمل كلًا من: كارفاخال، بيبي، راموس، ناتشو، مارسيلو، دانيلو

وخط الوسط كلًا من: كروس، خاميس، كاسيميرو، كوفاسيتش، مودريتش، أسينسيو، إيسكو.