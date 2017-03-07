اتحاد الكرة يقرر إيقاف معسكر منتخب المحليين

أوضح كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأخير أصدر قرار مفاجيء بإيقاف معسكر منتخب المحليين.
وأكد كردي أن القرار جاء لتصحيح بعض الأمور التي تسرعوا بها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سيؤدي لعقد اجتماعًا بعد يوم 16 مارس الجاري، لتصحيحها.
وقال كردي خلال تصريحات تليفزيونية: “قررنا إيقاف معسكر منتخب المحليين، الذي يقوده هاني رمزي، لأننا تمسكنا بشرط عدم الجمع بين تدريب المنتخبات والعمل في القنوات الفضائيات”.
وأضاف: “تم إبلاغ ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالقرار، وننتظر حضور المدربين للتوقيع على إقرار بعدم العمل في الفضائيات، وذلك خلال أيام”.
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