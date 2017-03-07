ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة ويستهام وتشيلسي

تشيلسي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ابتعد فريق تشيلسي الإنجليزي بصدارة البريميرليج، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حساب ويستهام يونايتد مساء اليوم، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ27.

تشيلسي يسقط ويستهام بثنائية

وتقدم البلجيكي هازارد بالهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 25، ثم أضاف زميله الإسباني دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يحرز لانزيني الهدف الأول لويستهام في الدقيقة 92، لينتهي اللقا بفوز البلوز 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، حافظ تشيلسي على صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف توتنهام هوتسبير، في حين تجمد رصيد ويستهام عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.