محمد صلاح على رادار إنتر ميلان..وروما يطلب 45 مليون يورو

إنتر ميلان يرغب في خطف محمد صلاح من روما

دخل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي في قائمة إهتمامات نادي إنتر ميلان للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الشهير كشف عن رغبة إنتر ميلان في الظفر بخدمات الجناح الطائر لروما، محمد صلاح في الصيف .

وترصد إدارة الإنتر مبلغ كبير من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل في الموسم المقبل .

روما يحدد سعر بيع محمد صلاح

وطلب مسئولو روما الحصول على عرض يتراوح بين 40 و45 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع محمد صلاح للنيراتزوري عقب بنهاية الموسم .

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد هدفاً أيضاً لنادي أتليتكو مدريد الإسباني .