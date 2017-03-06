اخبار الزمالك

بالفيديو..مرتضى منصور: شيكابالا مكانه في برشلونة الإسباني

كتب وليد مجدي
- 6 مارس، 2017 10:20 م
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مرتضى منصور وشيكابالا

رئيس الزمالك يتغزل في شيكابالا

تغزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكداً أنه كاد يلعب في أفضل أندية العالم لو استغل موهبته .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن شيكابالا كان بإمكانه الإحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية .

مرتضى: شيكابالا كان قادر على اللعب في برشلونة

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن شيكابالا لا يريد مساهدة نفسه واستغلال موهبته، فهو كان قادراً على اللعب في فريق برشلونة الإسباني .

وطالب مرتضى قائد الفارس الأبيض بأن يعمل على مساعدة نفسه، فهو لاعب رائع للغاية، وبمقدوره اللعب في أفضل نادي في العالم .

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