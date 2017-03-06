بالفيديو..مرتضى منصور:: سأضم متعب وعمرو جمال من الأهلي في هذه الحالة

مرتضى منصور يكشف عن اللاعبين الذين يتمنى ضمهم من الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اللاعبين الذي يتمنى ضمهم من صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه لا يمانع في التعاقد مع أي من لاعبي الأهلي حال استغناء النادي عنه .

مرتضى: أرحب بضم متعب وعمرو جمال

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أنه يرحب بضم عماد متعب من النادي الأهلي حال الإستغناء عن خدماته هو وعمرو جمال .

وعن اللاعب الذي يتمنى ضمه من صفوف النادي الاهلي، قال رئيس الزمالك:” عبد الله السعيد، وحسام غالي صاحب أولادي ومن الصعب ضمه لإرتباطه بالأهلي “.