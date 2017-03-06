مرتضى منصور يوضح تفاصيل جديدة في أزمته مع أحمد حسن

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسباب أزمته مع العميد أحمد حسن الأخيرة والتي اشتعلت في الفترة الأخيرة .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن أخذ حقه من أحمد حسن بعد هجومه عليه في الفترة الماضية .

مرتضى: لم أهدد أحمد حسن بالقتل وأعطيته درس

ونفى رئيس القلعة البيضاء التصريحات التي خرج بها أحمد حسن، متهماً إياه بتهديده بالقتل .

وأوضح رئيس ميت عقبة أن هناك العديد من الأصدقاء تدخلوا من أجل إنهاء الأزمة بينه وبين أحمد حسن ولكنه رفض .

وعن مستحقات أحمد حسن لدى الزمالك، قال:” أحمد حسن له مستحقات لدى القلعة البيضاء، وإذا أراد الحصول علي جزء منها عليه الحضور لمقر النادي “.

وفتح مرتضى الباب أمام الصلح مع العميد قائلاً:” كنت بقدر أحمد حسن كثيراً، ولكن الأمر تغير الأن كثيراً واعطيته درس ، ولما مانع من الصلح حاليا إذا أتيحت الفرصة “.

وأوضح مرتضى أنه حاول التعاقد مع أحمد حسن حينما كان لاعباً في صفوف المنيا .