بالفيديو..مرتضى منصور: أحمد مرتضى سيكون رئيس الزمالك القادم

مرتضى منصور يرشح نجله أحمد مرتضى لرئاسة القلعة البيضاء

رشح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نجله أحمد مرتضى عضو المجلس الحالي، من أجل خلافته في رئاسة القلعة البيضاء .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن نجله احمد مرتضى سيكون رئيس نادي الزمالك الجديد في الفترة المقبلة .

رئيس الزمالك: أحمد مرتضى يتمتع بحب الأعضاء والجماهير

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن نجله يتمتع بحب كبير من جانب أعضاء النادي والجماهير، وسيكون الرئيس القادم لميت عقبة بعده .

وأضاف مرتضى بأن نجليه أحمد وأمير يقدمان الكثير للنادي الأبيض ومستقبلهما سيكون في النادي .

وعن إمكانية ترشيح أمير لرئاسة نادي الزمالك، قال:” إذا طلبت الجماهير ترشح أمير لرئاسة النادي فلا مانع لدي “.