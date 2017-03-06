بالفيديو..عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة مسكن ونرفض التشكيك في نزاهة الحكام

الأهلي يرفض الهجوم على الحكام

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهجوم العنيف الذي يتعرضه له الحكام في الفترة الأخيرة .

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن الحكام أحد الأفراد المؤثرين في المنظومة الكروية في مصر، ومن الخطا الهجوم عليه بهذا الشكل .

سيد عبد الحفيظ يرفض الزج بإسم الأهلي في أزمة الحكام

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن بيان اتحاد الكرة الأخير مسكن للأزمة والأمور ستعود كما كانت بعد 24 ساعة “.

ورفض مدير الكرة الزج بإسم النادي الأهلي في أزمة الحكام، خاصة أن النادي ليس طرفاً في المشكلة، ونرفض التشكيك في نزاهة الحكام “.

وتابع عبد الحفيظ أن النادي لديه بعض التحفظات الكبيرة على قرارت الحكام في بعض المباريات مثله مثل أي نادي، ولكن دون التشكيك في ذمتهم ونزاهتهم .