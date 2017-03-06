مدرب الفراعنة يكشف موقف إنضمام الحضري وباسم مرسي للمنتخب

أسامة نبيه يكشف..هل ينضم الحضري وباسم مرسي للمنتخب ؟

كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطتي موقف الثنائي، الحارس عصام الحضري والمهاجم باسم مرسي من الإنضمام لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل .

وأكد “نبيه” في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر أن عصام الحضري من العناصر الأساسية للمنتخب وانضمامه في دي الجهاز الفني بقيادة كوبر”.

نبيه: الحضري من العناصر الأساسية والحاجة الفنية تحسم انضمام باسم

وأوضح نبيه أن باسم مرسي مهاجم الزمالك مرشح للانضمام للمنتخب في أي، مشداً على أن الحاجة الفنية للاعب هي التي ستحسم ضمه من عدمه للمنتخب .

وكانت بعض الأنباء قد تحدث عن نية الأرجنتيني كوبر استبعاد الحضري من المعسكر المقبل للمنتخب بعد أزمة استبعاده في وادي دجلة عقب مشادته مع الحارس البديل للفريق الدجلاوي .