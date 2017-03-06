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أسامة نبيه: حسام غالي سينضم للمنتخب في هذه الحالة

كتب وليد مجدي
- 6 مارس، 2017 8:13 م
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حسام غالي

مدرب المنتخب يكشف موقف انضمام حسام غالي للفراعنة

كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن حسام غالي موقفه من الإنضمام للمنتخب مثل أي لاعب، ومن الوارد ضمه لصفوف الفراعنة .

وأكد “نبيه” في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر أن حسام غالي سينضم لصفوف المنتخب في حالة واحدة وهي رؤية الجهاز الفني في ضمه وحاجة المنتخب لخدماته .

ونفى مدرب الفراعنة وجود أي خلافات شخصية بين غالي والجهاز الفني، مشيراً إلى أن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة .

أسامة نبيه: إنضمام غالي لمنتخب المحليين يرجع للاعب

وعن إمكانية إنضمام حسام غالي لمنتخب المحليين، قال:” انضمام غالي لمنتخب المحليين هو قرار شخصي يخص اللاعب وحده فقط .

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