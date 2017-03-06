قناة الأهلي تحصل على حقوق بث مباراة الإياب أمام بيدفيست

قناة الأهلي تذيع مباراة العودة امام بيدفيست

نجحت قناة النادي الأهلي في الحصول على حقوق بث مباراة العودة للمارد الاحمر أمام بيدفيست الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا .

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيدفيست في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال يوم 11 مارس الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مارس .

قناة الأهلي تنجح في الحصول على حق بث مباراة بيدفيست بجنوب أفريقيا

وحصلت قناة النادي الأهلي على حق إذاعة مباراة الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا بشكل رسمي والتي ستقام في جوهانسبرج .

وكانت قناة الأهلي قد حصلت على حق نقل مباراة الذهاب على ملعب السلام بشكل حصري .