راعي جديد ينضم لكتيبة رعاة النادي الأهلي غداً

الأهلي يعلن انضمام راعي جديد

يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي غداً الثلاثاء عن انضمام راعي جديد للفريق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة .

ويعقد مسئولو النادي الأهلي مؤتمر صحفي في الثانية والنصف ظهر غد الثلاثاء بمقر النادي في الجزيرة للإعلان عن راع جديد، لينضم لكتيبة الرعاة بالقلعة الحمراء .

لاعبو الأهلي يحضرون مؤتمر الراعي الجديد غداً

ويحضر المؤتمر الصحفي، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ونادر خليل مدير التسويق، وعدد من لاعبى فريق الكرة الأول.

جدير بالذكر أن شركة صلة السعودية هي الراعي الرسمي للقلعة الحمراء عقد لثلاث سنوات مقابل 231 مليون جنيه.