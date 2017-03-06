تقرير.. 4 أسباب منحت محمد هاني لقب اللاعب الأفضل في الأهلي

محمد هاني توج بأفضل لاعب في الشهر مع الأهلي

بعد أداء رائع في المباريات الأخيرة من الدوري المصري، استطاع محمد هاني ظهير النادي الأهلي أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع الفريق.

وحصل محمد هاني على جائزة أفضل لاعب في الشهر مع الأهلي بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للقلعة الحمراء بناء على تصويت جماهير الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن تألق هاني مع الأهلي مؤخراً ليس وليد الصدفة، في ظل وجود عدة أسباب منحته الرغبة في الظهور بشكل جيد مع القلعة الحمراء.

الرغبة في خوض التجربة الاحترافية خلال الفترة المقبلة يعد من بين الأسباب التي منحت محمد هاني الثقة والرغبة في الظهور بمظهر رائع مع الأهلي مؤخراً.

وفي ظل وجود تأكيدات من نادر شوقي على وجود متابعة من عدة أندية أوروبية لمحمد هاني، فإن اللاعب بات عليه أن يظهر أفضل ما لديه خلال الفترة الحالية من أجل اقتناص الفرصة.

اعتماد حسام البدري المدير الفني للأهلي على أحمد فتحي في خط وسط الملعب كان له دوراً بارزاً في ظهور محمد هاني بهذا الشكل مع الأهلي أيضاً.

طريقة البدري الجديدة منحت محمد هاني الفرصة للظهور بشكل مستمر مع الأهلي ليكون قائداً للجبهة اليمنى بشكل أساسي في الفترة المقبلة وهو من بين أسباب تألقه.

ويأتي الظهور المتكرر لهاني في المباريات مع الأهلي ليزيد من معدلات تطور مهاراته بشكل كبير ومتسارع في الفترة الأخيرة، مما لاحظه حسام البدري مؤخراً.

تطور هاني السريع منح حسام البدري الثقة في الدفع باللاعب بشكل دائم في المباريات، وهو ما انتقل بدوره إلى اللاعب الذي بدى أداءه واثقاً ومتناسقاً خلال المباريات.