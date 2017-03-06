أخبار نادي برشلونة.. بيرلو يدلي باعتراف خطير تجاه جوارديولا

بيرلو: جوارديولا رغب في ضمي إلى برشلونة

أكد أندريا بيرلو لاعب خط وسط نادي يوفينتوس الإيطالي السابق على أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي رغب في انتقاله إلى برشلونة الأسباني.

وسبق لجوارديولا أن درب برشلونة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي كان بيرلو متواجداً فيه في صفوف يوفينتوس بالدوري الإيطالي.

وأشار بيرلو إلى أنه تلقى عدد من الاتصالات من جوارديولا من أجل طلب التعاقد معه ليرتدي قميص برشلونة، ميشيراً إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف اللاعب الإيطالي بأنه تلقى استدعاء من جوارديولا بعد المباراة التي جمعت ميلان مع برشلونة ودياً، حيث تحدث معه المدير الفني الأسباني عن الأمر وقتها.

واختتم بيرلو حديثه بالتأكيد على أن دعوة جوارديولا له كانت من أجل معرفة مدى اهتمامه بالانتقال إلى برشلونة، مؤكداً على أن ميلان كان رافضاً لرحيله.