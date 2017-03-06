التعليق الأول من الزمالك على قرارات اتحاد الكرة

الزمالك: لن نتنازل عن حقوقنا ومتمسكون بالانسحاب

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة بالقلعة البيضاء على قرارات اتحاد الكرة التي صدرت مساء اليوم الثلاثاء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن موقفه النهائي بعدم إعادة المباراة التي جمعت الزمالك مع مصر المقاصة والتي أدت إلى نشوب أزمة خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد طالب بضرورة إعادة مباراته أمام مصر المقاصة، قبل أن يعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن رفضه التام للأمر اليوم الثلاثاء.

ورد احمد مرتضى على قرارات اتحاد الكرة مطالباً بضرورة استعادة نادي الزمالك لحقوقه في الفترة الحالية، مشدداً على التمسك بالانسحاب من الدوري المصري.

وشدد أحمد مرتضى على أنه لن يتنازل عن الحصول على حقوق نادي الزمالك بصحبة جميع أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر الزمالك سيعقد جمعيته العمومية يوم الجمعة القادم من أجل تحديد موقفه من البقاء في الدوري المصري أو الانسحاب منه.