اخبار رمضان صبحي.. مدرب ستوك يكيل بالمديح لرمضان صبحي

مدرب ستوك: رمضان صبحي متزن ويشارك عن جدارة واستحاق

أكد مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي على أن مشاركة رمضان صبحي في مباريات الفريق في الفترة الماضية تأتي عن جدارة واستحقاق.

وشدد هيوز على أن رمضان صبحي يتمتع بعدد من المميزات التي تجعله يشارك كأساسياً في التشكيل الأساسي لستوك سيتي في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لستوك: ” لا نريد أن نضع رمضان صبحي تحت ضغط كبير، فهو يقدم أداء متزن ومميز في المباريات ويجعلنا نحقق الانتصارات “.

وأكمل: ” رمضان صبحي يتطور بمعدلات رائعة، وهو ما يجعله مؤهلاً للمشاركة في المباريات بصورة أساسية، فهو يمثل قوة ساحقة لنا في المباريات “.

وأضاف: ” رمضان يشارك في مباريات ستوك عن جدارة واستحقاق، لدينا سعادة كبيرة لما يقدمه في المباريات التي يشارك بها معنا “.

واختتم: ” نتمنى ألا نضغط على رمضان صبحي في الفترة الحالية، لنجعله يقدم كل ما لديه في التوقيتات المناسبة “.