اتحاد الكرة يعلن موعد الاستعانة بالحكم الخامس وخاصية الفيديو

عصام عبد الفتاح: سنطبق قرار الحكم الخامس مع بداية أبريل

أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على لجنة الحكام بالجبلاية على وجود النية للاستعانة بخاصية الحكم الخامس خلال مباريات الدوري المصري.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات بعد انتهاء جلسة اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الأثنين، إلى أن اتحاد الكرة قرر إدخال عدد من التعديلات على المباريات من أجل السيطرة على الاخطاء التحكيمية.

وقال رئيس لجنة الحكام: ” سيتم الاستعانة بخاصية حكم الفيديو وإضافة الحكم الخامس في المباريات المقبلة للدوري المصري للحد من الاخطاء التحكيمية “.

وأكمل: ” نود القضاء على الأخطاء التحكيمية في الفترة المقبلة، وتطبيق الأمرين في المباريات سيكون له عاملاً إيجابياً “.

واختتم: ” مع بداية شهر أبريل القادم سيتم تطبيق الأمرين في الدوري المصري، سندخل مع بداية الشهر المقبل خاصية الفيديو في الملاعب إلى جانب الاستعانة بحكم خامس “.