القرار النهائي من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك والمقاصة مرفوض

أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على رفضه التام لإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي نشبت بسببها أزمة في الفترة الماضية.

وكانت أزمة قد نشبت في الأيام الماضية بسبب مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، حيث طالب مسؤولو القلعة البيضاء بضورة إعادتها.

وعلق هاني أبو ريدة على الأمر مؤكداً على أن استحالة إعادة المباراة في الفترة الحالية، مؤكداً على رفضه التام للتفكير بشأن الأمر.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: ” سنعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم من أجل الإعلان عن الموقف النهائي لنا وإنهاء الأزمة بصورة نهائية “.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن رغبته في إعادة المباراة بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم المباراة لركلة جزاء للفريق.