عبد الحفيظ: متعب وغالي وقعا للأهلي على بياض

عبد الحفيظ يعلن التفاصيل المالية لعقد متعب وغالي مع الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل تعاقد القلعة الحمراء الجديد مع الثنائي عماد متعب وحسام غالي قائدي الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن عن تجديد تعاقده مع حسام غالي وعماد متعب بصورة رسمية لمدة موسم واحد فقط، وذلك مساء أمس الأحد.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن غالي ومتعب وقعا على عقود التجديد للأهلي “على بياض”، مؤكداً على عدم وضع قيم مالية في العقود حتى الآن.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن القيمة المالية في عقدي غالي ومتعب ستكون متروكة لإدارة النادي القلعة الحمراء التي ستقدر المبلغ الصحيح.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن مدة التعاقد لمدة موسم واحد فقط جاءت بناء على طلب من حسام غالي الذي أكد على نيته الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على احترامه لرغبة حسام غالي في التجديد لمدة موسم واحد فقط، مشدداً على عدم إمكانية إجباره على اللعب لفترة أطول.