في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي لمباراة الزمالك والمقاصة

اتحاد الكرة يصدر بياناً رسمياً بشأن مباراة الزمالك والمقاصة

أعلن اتحاد الكرة المصري عن قراره النهائي بشأن مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي أثارت أزمة خلال الأيام الماضية مما أدى إلى انسحاب الفريق الأبيض من الدوري المصري.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مساء اليوم الأثنين من أجل إتخاذ قراره النهائي بشأن المباراة، حيث أعلن عن موقفه في بيان رسمي أصدره بعد انتهاء الاجتماع.

وشدد اتحاد الكرة في بيانه على رفضه التام للظلم التحكيمي لأياً من أندية الدوري في مبارياته، مشدداً في الوقت نفسه على رفضه لاتهام الحكام بالتحيز لأي ناد.

وقال اتحاد الكرة في بيانه:

تمر الكرة المصرية في الوقت الحالي بظرف دقيق يرجى خلاله لتحقيق أمل الشعب المصري كله في تحقيق آماله وطموحاته الكبيرة وفي مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم ، ولذلك يناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الوسط الرياضي كله بالوقوف مع كافة عناصر لعبة كرة القدم من اجل عبور السنوات العجاف التي مرت بها الكرة المصرية ولاتزال تعاني من آثارها السلبية حتى الآن وفي مقدمتها حرمان مدرجاتها من جماهيرها التي تعد أهم عناصر اللعبة ومحركها الأساسي.

كما يود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يلفت النظر إلى أن الهجوم المتوالي على الحكام لن يفيد اي من أعضاء أسرة كرة القدم بل سيزيد من الآثار السلبية التي يعمل اتحاد اللعبة بكل جهده على محو آثارها وهو ما لن يتحقق الا بتضافر جهود جميع الأندية التي تعد شريكا أساسيا مع الاتحاد في الوصول بالمسابقة الأولى إلى مكانتها الطبيعية .

ويود الاتحاد المصري في هذا المقام الإشارة إلى أن أخطاء التحكيم أمر وارد في مباريات كرة القدم على مستوى العالم ، وفي هذا الصدد يعمل بكل الجدية والصدق من أجل تلافيها والتقليل من آثارها ، خاصة إذا كانت صادرة عن حكام لا يختلف الجميع على كفاءتها.

ويرفض الاتحاد المصري رفضا قاطعا أن يتم تفسير هذه الأخطاء الطبيعية على أنها تأتي بشكل متعمد ، في الوقت الذي يبذل فيه القائمون على أمر التحكيم جهدا كبير من أجل الارتقاء به.

إن الاتحاد المصري وهو يقدر حرص جميع الأندية على الحفاظ على حقوقها في المنافسة، فإنه في الوقت نفسه لن يقبل بوقوع أي ظلم عليها في الإطار الذي تحدده لوائح المسابقات المعروفة للجميع.

ويأمل اتحاد اللعبة أن ينتصر الجميع لهذه اللوائح التي سيتم البناء عليها الموسم المقبل من أجل انشاء رابطة قوية للأندية يناط بها تنظيم مسابقة الدوري كما أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأخير.