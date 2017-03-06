متعب يتدخل لإنهاء أزمة غالي وفتحي

متعب يجتمع مع غالي وفتحي لحل الأزمة

قرر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي التدخل لحل الأزمة التي نشبت بين الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي خلال تدريب الفريق الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وكانت أزمة قد نشبت بين غالي وفتحي خلال الأيام الماضية في تدريب الأهلي حيث اشتبك الثنائي لفظياً بعد انتهاء تقسيمة المران الجماعي للفريق.

وتدخل عماد متعب لحل الأزمة حيث طلب من الثنائي عقد جلسة بينهما من أجل تصفية الاجواء وعودتها إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة الهامة للفريق الأحمر.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن عن توقيع عقوبة على غالي وفتحي بسبب المشادة التي حدثت بينهما وهو ما استجاب له الثنائي.

وحدد متعب موعداً للجلسة مساء اليوم الثلاثاء حيث من المقرر أن يسعى خلالها لإنهاء الأزمة وتصفية الأجواء بصورة نهائية قبل بداية المباريات الأفريقية للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الثلاثاء القادم في استاد السلام، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.