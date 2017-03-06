كوبر يستدعي 10 محترفين لمعسكر منتخب مصر القادم

كوبر يعلن قائمة المحترفين استعداداً لودية مارس الجاري

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة المحترفين الذين تم استدعاءهم لخوض معسكر الفراعنة الذي سيتم في شهر مارس الجاري.

وقرر كوبر استدعاء 10 لاعبين محترفين خارج الدوري المصري، حيث شهدت الأسماء اختلافات عن التي ظهرت مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

واستبعد كوبر اللاعب أحمد حسن “كوكا” مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي في الدوري البرتغالي.

كما قرر كوبر استبعاد عمر جابر من قائمة الفراعنة في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة مع بازل السويسري في المباريات الأخيرة بالدوري.

واستدعى المدير الفني للفراعنة اللاعب سام مرسي لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزي للتواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم.

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر مارس كلاً من:

أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ، محمد عبد الشافي (أهلى جدة السعودي)، محمد النني (أرسنال الانجليزي)، محمد صلاح (روما الإيطالي)، محمود عبد المنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودي)، محمود حسن “تريزيجيه” (موسكرون البلجيكي)، كريم حافظ (لانس الفرنسي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، سام مرسي (ويجان الانجليزي).