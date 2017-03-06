بالأرقام.. شريف “الاخطبوط” إكرامي الذي أجبر الجميع على الإشادة بعد الانتقاد

إكرامي “الاخطبوط” الذي أجبر الجميع على الإشادة بمستواه هذا الموسم

لا أحد يستطيع أن يجهل الدور البارز للحارس الدولي شرف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ناديه هذا الموسم ، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به طوال مشاركته.

إكرامي نجح في لفت الأنظار إليه بشدة بعدما ساهم بشكل كبير مع الأهلي في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، حيث شارك مع المارد الأحمر في 19 مباراة ، بينما شارك محمد الشناوي الحارس الثاني في مباراة وحيدة هذا الموسم أمام الشرقية.

ولعل أبرز الأسباب التي دفعت إكرامي للتألق هي التعاقد مع محمد الشناوي من بتروجت ، نفس الأمر الذي أعاد عصام الحضري حارس الأهلي السابق لمستواه عندما تعاقد النادي مع نادر السيد قادما من المصري البورسعيدي.

ونجح إكرامي في تجاوز العثرات التي مر بها في الموسم الماضي والذي من الممكن أن نطلق عليه موسم “كارثي” بالنسبة للحارس الأول للنادي الأهلي بعد الانتقادات التي وجهت إليه من الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للمارد الأحمر ، وذلك بعدما تسبب في خسارة الأهلي في مباريات كثيرة ببطولة أمم أفريقيا.

ولعل الأرقام التي حققها إكرامي هذا الموسم جعلت الجهاز الفني لمنتخب مصر يستعيد الثقة في الاعتماد عليه من خلال ضمه لقائمة بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي وكاد الحارس أن يشارك في البطولة لولا تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل ساعات من المواجهة الأولى أمام مالي ، وهي ما منحت الفرصة لعصام الحضري لحراسة عرين الفراعنة بعد الإصابة التي لحقت أيضا بأحمد الشناوي.

وااذ استعرضنا الأرقام التي ححقه إكرامي هذا الموسم ، فنجد أن حارس عرين الأهلي نجح في التصدي إلى ركلتي جزاء من أصل ثلاث ركلات صوبت عليه ، كما نجح في التصدي ببراعة لـ44 تصويبة على مرماه من أصل 47 تصويبة ، ليحقق نجاحا بنسبة 94% وهو معدل مميز للحارس العملاق.