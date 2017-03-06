البدري: مواجهة بيدفيست هامة للغاية ووضعنا أيدينا على نقاط الضعف فيه

البدري: مواجهة بيدفست هامة لأنها ستحسم تأهلنا لدور المجموعات

شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مواجهة فريقه المقبلة أمام بيدفيست الجنوب أفريقيي.

ويواجه ا لأهلي نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي السبت المقبل على ستاد السلام في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريح للمدير الفني قال “مواجهة بيدفيست هامة للغاية ، لأن الفوز عليه سيؤهلنا لدور المجموعات من البطولة الأفريقية”.

وأضاف “فريق بيدفيست مميز للغاية ودرسناه جيدا ، حيث وضعنا أيدينا على نقاط الضعف فيه وسنلعب عليها في مباراتي الذهاب والإياب لتحقيق الفوز والعبور لدور المجموعات”.

وأتم حديثه “فضلنا دخول الفريق في معسكر مغلق مبكرا من أجل تعويد اللاعبين على جو اللقاء الإفريقي مبكراً”.