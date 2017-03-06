أخبار الأهلي اليوم.. عبد الحفيظ يُشيد بغالي ومتعب

عبد الحفيظ: غالي ومتعب لم يضعا أي شروط للتجديد مع الأهلي

أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالثنائي حسام غالي وعماد متعب مشيرا إلى أن المفاوضات بين اللاعبان على تمديد تعاقدهما مع النادي لم ستغرق وقت كبير وشهدت مرونة كبيرة من جانبهما.

ونجح الأهلي أمس في تمديد تعاقده مع غالي ومتعب لمدة موسم أخر ، ليضمن اللاعبان التواجد في القلعة الحمرء الموسم المقيل.

وخلال تصريحات قال عبد الحفيظ “غالي ومتعب لم يضعا أي شروط ولم يكن لهما أي طلبات وأشيد بموقفهما كأبناء للنادي الأهلي وكباتن لفريق الكرة”.

وأضاف “الثنائي يعتبران قيمة كبيرة وقدوة لكل اللاعبين ولديهم تاريخ كبير في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية”.